Wimbledon favola Cobolli | l' azzurro batte anche Cilic e vola ai quarti di finale contro sua maestà Djokovic

Inizia un sogno che diventa realtà: Flavio Cobolli, il talento italiano, conquista i quarti di finale di Wimbledon per la prima volta in carriera, battendo un gigante come Cilic e sorprendendo il mondo del tennis. Con il suo gioco brillante e determinato, l’azzurro si prepara a sfidare il recordman Djokovic. Un percorso da favola che testimonia come passione e talento possano scrivere pagine indimenticabili nel grande libro dello sport. La storia continua…

Flavio Cobolli per la prima volta in carriera ai quarti di finale di Wimbledon. Prosegue il cammino da favola del romano, che entra nei migliori 8 del torneo perdendo un solo set. Dopo i successi con Zhukayev, Pinnington Jones e Mensik, Cobolli ha avuto la meglio di Marin Cilic, 36enne croato n.83 del mondo per 6-4 6-4 6-7 7-6. Dall'altra parte della rete, ai quarti di finale, troverà il recordman. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Wimbledon, favola Cobolli: l'azzurro batte anche Cilic e vola ai quarti di finale contro “sua maestà” Djokovic

