Montevarchi uomo cade nel fiume Dogana | soccorso dai Vigili del Fuoco e trasportato in ospedale

Un'operazione di salvataggio tempestiva e professionale si è svolta oggi nel cuore di Montevarchi, quando i Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente per soccorrere un uomo di circa 55 anni caduto nel fiume Dogana. La loro prontezza ha fatto la differenza: scopriamo insieme come si sono svolti i momenti cruciali di questa emergenza, che poteva avere conseguenze ben più gravi.

Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14:30, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Montevarchi sono intervenuti lungo il fiume Dogana per soccorrere un uomo caduto nel letto del fiume. La squadra di soccorso ha raggiunto un uomo di circa 55 anni, immobilizzandolo con l'aiuto del personale sanitario del 118. Una volta stabilizzato, l'uomo è stato trasportato fino alla sponda e affidato alle cure dei sanitari, che lo hanno poi trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti.