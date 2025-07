Contrordine compagni | ora Elon Musk è buono ma solo perché è contro Trump

Contrordine compagni: Elon Musk, spesso visto come un innovatore controverso, si trova ora al centro di un nuovo scenario politico. Dopo mesi di scrutinio e accuse, sembra che il suo ruolo nel panorama internazionale abbia preso una piega diversa, influenzando le dinamiche tra Stati Uniti ed Europa. Ma cosa cambia davvero? La realtà di Musk si rivela più complessa di quanto sembri, e il gioco è tutt'altro che concluso.

Per mesi Elon Musk è stato un pericoloso cavaliere nero. Anzi, il catalizzatore di una galassia razzista e populista che dagli Stati Uniti cercava di espandere la propria influenza sull’Europa. Non si contano gli articoli di Repubblica sul ruolo esercitato dal fondatore della Tesla nella nuova amministrazione americana. Il braccio teso che il padrone di quello che un tempo si chiamava Twitter, e ora è conosciuto come X, ha prodotto un’infinità di analisi e allarmi. Ma poi è bastato che Musk lasciasse la Casa Bianca per tornare ai propri affari, ma soprattutto criticasse Donald Trump e annunciasse di voler fondare un nuovo partito, per ottenere la riabilitazione. 🔗 Leggi su Panorama.it