Nuove Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia | concluso l' iter competenza del Ministero

Le nuove Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia segnano un importante passo avanti nel percorso educativo italiano. Dopo un intenso processo di consultazione e analisi, il Ministero ha completato l’iter di approvazione, aprendo la strada a una didattica più innovativa e inclusiva. Questi aggiornamenti promettono di trasformare l’esperienza di apprendimento dei nostri bambini, ponendo solide basi per il loro futuro scolastico e personale. È il momento di scoprire come queste novità cambieranno il nostro modo di educare.

L' iter di adozione delle nuove Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione per quanto di competenza del Ministero si è concluso. Al termine di una articolata fase preparatoria, caratterizzata dalla formulazione di una proposta da parte della commissione di esperti presieduta dalla Prof.ssa Perla, dalla audizione delle società scientifiche, delle organizzazioni sindacali, degli enti e delle associazioni professionali e disciplinari, nonché da un'ampia consultazione pubblica, anche il Cspi ha reso il necessario parere. Pertanto il Ministero, tenuto conto anche delle osservazioni da ultimo formulate dal CSPI, ha ora predisposto il testo definitivo, che sarà trasmesso al Consiglio di Stato per il relativo parere.

