Drammatica carambola tra tre auto oggi pomeriggio | due le persone rimaste ferite e trasportate in ospedale Circolazione paralizzata lungo la Formia-Itri

Una terribile carambola tra tre auto sulla strada Formia-Itri ha scosso il pomeriggio di oggi, provocando due feriti gravi e blocchi stradali lungo la carreggiata. La dinamica dell’incidente, ancora da chiarire, ha causato forti rallentamenti e disagi. La scena, drammatica e piena di tensione, sottolinea ancora una volta l’importanza della sicurezza sulla strada. Restate aggiornati su questa vicenda tragica, perché ogni dettaglio conta.

Un grave incidente stradale ha avuto luogo nel pomeriggio di oggi sulla strada Formia-Itri, poco dopo l'area dei "25 ponti", coinvolgendo tre veicoli: una Hyundai Getz, una CitroĂ«n DS3 e una Fiat Punto. L'incidente ha causato forti rallentamenti nella viabilitĂ della zona, con i veicoli bloccati su una delle carreggiate. DinamicitĂ e Cause Ancora da Accertare. Secondo le prime ricostruzioni, i veicoli sono entrati in collisione, con la Hyundai che, dopo l'impatto, si è fermata al centro della strada. Il frontale della Hyundai ha riportato ingenti danni e il veicolo ha occupato la corsia destra, provocando difficoltĂ nel traffico, specialmente durante le ore di punta.

