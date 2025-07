Assemblea Ast Bennucci | Azioni immediate per il Tirreno Pergamena a Tescaroli Seminario su Santo Spirito

L'assemblea dell'Ast, guidata dal presidente Sandro Bennucci, si è aperta con riflessioni sull'urgenza di azioni immediate nel Tirreno e oltre, in un clima segnato da crisi quotidiane che coinvolgono il settore sindacale. Tra ricordi e impegni, si delineano strategie per affrontare le sfide delle testate e dei giornalisti, rafforzando il ruolo dell'informazione in tempi di grande turbolenza. Il discorso invita a una riflessione condivisa sulla tutela della libertà di stampa e sul futuro del settore.

"Con le crisi, intendo gli stati di crisi, siamo alle prese quasi ogni giorno", in una situazione sindacale che dal Tirreno alla Nazione, da Repubblica alle agenzie di stampa, "vede l'Associazione Stampa Toscana, e il sottoscritto in prima persona, in trincea": così Sandro Bennucci, presidente dell'Ast, ha affermato nella sua relazione all'assemblea annuale del sindacato. Un'assemblea aperta con il ricordo di Franco Vannini, vicepresidente Ast scomparso nei giorni scorsi all'età di 75 anni, e che ha visto l'approvazione unanime del bilancio consuntivo 2024 e del bilancio previsionale 2025

