Cobolli ai quarti di Wimbledon il discorso che commuove il papà coach e il fratello in tribuna – Il video

Il sogno di Flavio Cobolli si realizza a Wimbledon: il giovane tennista italiano, con il cuore colmo di emozioni, conquista i quarti di finale per la prima volta in uno Slam. Alla tribuna, il coach e i familiari vivono un momento di pura commozione, testimoniando quanto passione e dedizione possano portare a traguardi incredibili. La sua storia è un esempio di determinazione che ispira e tocca il cuore di tutti gli appassionati di sport.

Il padre Stefano e il fratello Guglielmo sono scoppiati in lacrime dopo che Flavio Cobolli è approdato nei quarti di finale di Wimbledon, per la prima volta a questo livello in uno Slam. Lo sportivo 23enne ha battuto il croato Marin Cilic in quattro set, mentre al prossimo turno affronterĂ il vincente della gara tra Djokovic e De Minaur. «Ho sempre sognato di essere qui a giocare questo torneo. Non avrei mai imaginato di raggiungere i quarti. Ho iniziato a giocare a tennis per questo tipo di partite e per questo tipo di torneo», ha dichiarato Cobolli. La commozione della famiglia. In tribuna, c’erano anche il papĂ e coach di Flavio, visibilmente commosso, e il fratello Stefano che ha abbracciato il padre. 🔗 Leggi su Open.online

