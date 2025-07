L’Isola dei Famosi due protagonisti annunciano un incontro con i fan

L’Isola dei Famosi non finisce con la messa in onda: due protagonisti a sorpresa, Chiara Balisteri e Jey Lillo, annunciano un imperdibile incontro con i fan! Dopo la vittoria di Cristina e il ritorno a casa, le emozioni continuano a vivere tra nuovi legami e amicizie durature. Giovedì 10 luglio, Napoli si prepara ad accogliere questi ex naufraghi per condividere altre avventure e ricordi indimenticabili. Non mancate!

L’Isola dei Famosi, due protagonisti a sorpresa annunciano un incontro con i fan. Ecco chi sono e cosa accadrà. L’Isola dei Famosi, si è conclusa con la vittoria di Cristina ma i legami continuano anche fuori dal reality show. Mentre i finalisti sono tornati a casa in Italia, molti ex naufraghi hanno stretto un ottimo rapporto d’amicizia e sono pronti ad incontrare i fan. Chiara Balisteri e Jey Lillo infatti giovedì 10 luglio saranno a Napoli per trascorrere del tempo insieme a tutti coloro che l’hanno sostenuti e seguiti fino alla finale. Leggi anche Ex gieffino torna a parlare di Zeudi Di Palma: le critiche Ecco cosa è emerso dal loro annuncio social. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - L’Isola dei Famosi, due protagonisti annunciano un incontro con i fan

In questa notizia si parla di: isola - famosi - protagonisti - annunciano

“Se l’è trovato nel costume”. Isola dei Famosi, retroscena choc: il naufrago terrorizzato - Un'isola, un costume e un retroscena da brivido: uno dei naufraghi dell'Isola dei Famosi ha vissuto momenti di autentico terrore! Un'inquietante scoperta all'interno del suo costume ha scatenato paure inaspettate, rivelando l'inaspettato lato oscuro della celebre avventura.

"Vi presento i giudici". Milly Carlucci, annuncio ufficiale su Ballando con le stelle: i protagonisti della prossima edizione Vai su Facebook

Isola dei Famosi: la fuga dei concorrenti (anche Antonella?), i nuovi casting e cosa succede stasera; L'Isola dei Famosi 2025, anche Mario Adinolfi e Alessia Fabiani tra i concorrenti; Isola dei Famosi 2025, annunciati i primi 12 concorrenti ufficiali del reality con Veronica Gentili.

Isola dei Famosi, Mario Adinolfi: "Ecco perché ha vinto Cristina Plevani" - Il discusso giornalista e finalista della 19esima edizione de L'Isola dei Famosi, Mario Adinolfi, ha ricordato la sua lunga e intensa esperienza in Honduras e commentato la vittoria di Cristina Plevan ... Come scrive comingsoon.it

Isola dei Famosi, Altea Ibiza fuori dal cast, l'annuncio in diretta: «Non potrà essere nostra concorrente per una serie di ragioni». Cosa è successo? - Leggo.it - L'Isola dei Famosi è tornata, come ci ha tenuto a ricordare per tutta la serata Veronica Gentili e con lei anche alcuni misteri, come l'assenza improvvisa di una naufraga. Riporta leggo.it