Frattesi Inter avanza una nuova ipotesi | la decisione sull’addio

L'Inter apre a nuove possibilità per il futuro di Davide Frattesi, con il centrocampista che potrebbe restare a Milano nonostante le voci di mercato. Con l’arrivo di Cristian Chivu in panchina, la strategia nerazzurra sembra evolversi, mantenendo il talento italiano come elemento chiave della rosa. La decisione sull'addio o meno di Frattesi si fa sempre più intricata, lasciando i tifosi e gli addetti ai lavori con il fiato sospeso. Tutti i dettagli in merito.

Frattesi Inter, le ultime sul futuro del centrocampista nerazzurro dopo l’arrivo di Cristian Chivu in panchina. Tutti i dettagli in merito. L’ Inter continua a monitorare il mercato in vista della nuova stagione, ma una delle certezze sembra essere la permanenza di Davide Frattesi a Milano. Come ribadito nel suo approfondimento su entrate e uscite in casa nerazzurra, Tuttosport ha evidenziato che il centrocampista italiano non è destinato a lasciare il club, almeno per il momento. Nonostante le voci che lo avevano accostato ad altri club durante la scorsa finestra di mercato, l’Inter non sembra avere intenzione di cederlo e, anzi, si preparerà a mantenere il suo talento nel centrocampo nerazzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Frattesi Inter, avanza una nuova ipotesi: la decisione sull’addio

In questa notizia si parla di: inter - frattesi - avanza - ipotesi

Inter, da Lautaro e Mkhitaryan a Pavard e Frattesi: chi recupera e chi no per la Lazio - L'Inter si avvicina alla finale di UEFA Champions League del 31 maggio contro il Paris Saint-Germain con notizie incoraggianti sul fronte degli infortuni.

Secondo l'esperto di mercato internazionale, il giocatore statunitense gradisce la destinazione Napoli e la trattativa procede spedita - facebook.com Vai su Facebook

Champions League, l'Inter avanza in quota: per il titolo è sfida a Barcellona e Psg, precipita il Real Madrid; Allenatore Milan: Sarri irrompe nelle quote, ma Allegri resta il favorito dei bookmaker; Napoli, un ex Juve per Conte: avanza nelle quote il colpo Kulusevski.

Libero – Inter, futuro Frattesi? Dall’entourage filtra un’ipotesi a sorpresa - L'aggiornamento sul borsino che riguarda il centrocampista nerazzurro e altri nomi nel focus di mercato proposto dal quotidiano ... Da fcinter1908.it

BLITZ per Frattesi. Di Marzio: “Inter valuta lo SCAMBIO” - Il nome del centrocampista, infatti, è finito nel taccuino dell’ Atletico Madrid, che si sarebbe subito fatto avanti con una proposta ... Scrive passioneinter.com