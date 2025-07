Eurogruppo Donohoe confermato presidente per un terzo mandato

L'eurogruppo rinnova la sua fiducia, confermando Paschal Donohoe alla presidenza per un terzo mandato. La sua leadership, apprezzata e stabile, guiderà l'Europa nei prossimi due anni e mezzo, promettendo continuità e determinazione di fronte alle sfide finanziarie globali. Con questa decisione, si apre un nuovo capitolo di impegno condiviso tra i ministri delle Finanze dell’Eurozona, pronti a plasmare il futuro economico continentale.

Roma, 7 lug. (askanews) – I ministri delle Finanze dell’eurogruppo hanno confermato, votandolo per “consensus”, l’irlandese Paschal Donohoe alla presidenza per un terzo mandato. Secondo quanto riporta un comunicato, resterĂ in carica per altri due anni e mezzo a decorrere dal 13 luglio. “È stato un grande onore e un privilegio servire da presidente dell’eurogruppo dal 2020. Sono molto riconoscente ai miei colleghi ministri per la fiducia che hanno riposto su di me per continuare a guidare il nostro importante lavoro per un terzo mandato”, ha commentato lo stesso ministro delle finanze irlandese, citato in un comunicato del Consiglio europeo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it