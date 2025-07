Strage di Corinaldo irreperibile anche la fidanzata di Andrea Cavallari | era insieme a lui dopo la laurea

La scomparsa della fidanzata di Andrea Cavallari, coinvolto nella terribile tragedia di Corinaldo, si aggiunge a un quadro già complesso e doloroso. Dopo il drammatico evento che ha causato la perdita di sei vite, l'attenzione si concentra ora sulla ricerca di chi potrebbe avere informazioni utili. La vicenda si fa ancora più intricata con questa sparizione, lasciando molti interrogativi irrisolti e tanta preoccupazione tra i familiari e le autorità.

È irreperibile anche la fidanzata di Andrea Cavallari, il 26enne condannato a 11 anni e dieci mesi di carcere in via definitiva per la strage della discoteca “ Lanterna azzurra ” di Corinaldo (Ancona), dove l’8 dicembre 2018 morirono sei persone in seguito a un tentativo di rapina con spray urticante. Cavallari, che era stato autorizzato a discutere la tesi di laurea in Giurisprudenza all’ Università di Bologna senza la scorta della Polizia penitenziaria, non ha fatto ritorno nel penitenziario della Dozza, nel capoluogo emiliano: da giovedì 3 luglio si sono perse le sue tracce. A quanto risulta, dopo la cerimonia era rimasto solo proprio insieme alla compagna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Strage di Corinaldo, irreperibile anche la fidanzata di Andrea Cavallari: era insieme a lui dopo la laurea

In questa notizia si parla di: strage - corinaldo - irreperibile - fidanzata

Sparito il condannato per la strage di Corinaldo, il fratello di Benedetta: “Perché era senza scorta? Mi sento preso in giro” - Mi sono sentito preso in giro. Francesco Vitali, fratello di Benedetta, 15 anni, vittima della tragedia di Corinaldo, esprime con dolore e rabbia la sua delusione: la fuga di Andrea Cavallari, condannato per quella terribile notte, e la sua assenza senza scorta sembrano un'ulteriore ferita.

Evaso dopo la laurea un condannato per la strage di Corinaldo È irreperibile Andrea Cavallari, uno dei condannati per la strage nella discoteca Lanterna... - facebook.com Vai su Facebook

Evasione Cavallari, irreperibile anche la fidanzata; Strage di Corinaldo, evaso dopo la laurea: anche la fidanzata è irreperibile; Irreperibile anche la fidanzata.

Andrea Cavallari come ha fatto a fuggire: «Anche la fidanzata irreperibile come lui». Era il suo primo permesso premio - Proseguono le indagini sulla fuga di Andrea Cavallari, il 26enne condannato per la strage di Corinaldo e che dopo la cerimonia di laurea all'università di Bologna, giovedì ... Secondo msn.com

Fuga choc dopo la laurea, irreperibile anche la fidanzata. Il patrigno sull’evasione a Bologna: “Sbagliato fidarsi di lui” - Faceva parte della banda dello spray che provocò la morte di 6 persone nella discoteca di Corinaldo dur ... Segnala msn.com