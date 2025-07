Lavoro D’Amico Comune Milano | Lombardia attenta ma morti e infortuni sono ancora tanti

In Lombardia, una delle regioni più dinamiche e sviluppate d’Italia, la sicurezza sul lavoro resta una priorità non ancora completamente raggiunta. Nonostante l’impegno costante, i numeri di morti e infortuni sono ancora troppo alti, ricordandoci che ogni vita persa o ferita rappresenta una battuta d’arresto per tutta la comunità. È fondamentale rafforzare le misure di prevenzione, perché solo così possiamo garantire un ambiente lavorativo più sicuro per tutti.

(Adnkronos) – “La Lombardia è molto attenta sul tema della sicurezza, ma le morti e gli infortuni sono ancora tanti. Parliamo di una regione ricca di cantieri e di infrastrutture, ma bisogna fare di più perché è inaccettabile che una persona esca di casa per andare al lavoro e non torni la sera o che . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: lavoro - lombardia - attenta - morti

Lavoro, mercato d’estate 2025 in Lombardia: i più richiesti sono operai e addetti vendite - Segno di un’Italia che non chiude più per ferie. O, piuttosto, di un mercato del lavoro dinamico e in continua evoluzione, dove le opportunità si moltiplicano anche oltre le tradizionali mansioni stagionali.

Oggi in piazza a Bologna alla partecipatissima manifestazione organizzata da Cgil e Uil. Ieri davanti alla sede Enel organizzata dalla Cisl. Un unico messaggio: basta con la strage delle morti sul lavoro. La politica metta da parte le differenze e lavori insieme, Vai su Facebook

Lavoro, D’Amico (Comune Milano): Lombardia attenta, ma morti e infortuni sono ancora tanti; Emanuele e Chamila, l'incontro in hotel e la morte | Il marito: Le dissi di stare lontana da quell'uomo; Morti bianche, la Calabria è in zona arancione: 16 i decessi sul lavoro.

Due morti sul lavoro in poche ore in Lombardia - A un'ora di distanza, due operai sono morti in Lombardia all'interno di una cava di marmo: a Botticino, in provincia di Brescia, e a Faloppio, nel Comasco. Come scrive ansa.it

Lavoro in Lombardia, più di dieci morti al mese: le province più colpite - Il Giorno - Lavoro in Lombardia, più di dieci morti al mese: le province più colpite Sono state 115 le vittime denunciate da gennaio a novembre. Si legge su ilgiorno.it