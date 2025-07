Donatella Rettore contro Giorgia | frecciate ricordi e verità scomode

Donatella Rettore spegne 70 candeline con la sua verve inconfondibile, senza lasciare spazio alle celebrazioni sfarzose. La regina del rock italiano si concede un racconto senza filtri, tra frecciate a Giorgia, ricordi di censura e riflessioni sulla vita. Una donna autentica, che preferisce la sincerità ai riflettori di una festa. Scopriamo insieme il suo ritratto potente e sincero, un tesoro di cuore e coraggio.

Donatella Rettore festeggia 70 anni e non risparmia nessuno: attacca Giorgia, ricorda la censura e si racconta senza filtri. Scopri tutto in questo ritratto potente e sincero. Donatella Rettore spegne 70 candeline. Ma niente torte o feste sfarzose: a lei non piacciono i riflettori sul compleanno. Preferisce scherzarci su, raccontando che di solito l'8 luglio lo passa al telefono col commercialista per la dichiarazione dei redditi. Nessun lusso, solo la vita vera. Eppure la sua voce resta inconfondibile, graffiante come i testi che l'hanno resa un'icona. Nell'intervista al Corriere della Sera, Donatella non si trattiene.