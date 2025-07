Tax Credit il Ministero corre ai ripari dopo Villa Pamphili | cosa prevede il protocollo con la Guardia di Finanza

Dopo la tragedia di Villa Pamphili, il Ministero della Cultura corre ai ripari rafforzando i controlli sul tax credit con un nuovo protocollo d'intesa con la Guardia di Finanza. Questo accordo mira a garantire una gestione piĂš accurata e trasparente degli incentivi fiscali, prevenendo irregolaritĂ e assicurando che le risorse siano destinate correttamente. Scopriamo insieme cosa prevede questa novitĂ e come cambierĂ il controllo sui benefici fiscali nel settore culturale.

Tax Credit: cosa prevede il protocollo tra Ministero della Cultura e la Guardia di Finanza. PiĂš controlli dopo la tragedia di Villa Pamphili Mentre sul fronte giudiziario si attende il ritorno in Italia dalla Grecia di Francis Kaufmann, il Ministero della Cultura ha rinnovato il protocollo di intesa che disciplina i rapporti con la Guardia di Finanza. I due fatti sono collegati perchĂŠ il quarantaseienne americano, oltre ad essere accusato dell’omicidio della figlia Andromeda di quasi un anno e della moglie Anastasia, sotto l’alias Rexal Ford, avrebbe anche usufruito dell ‘incentivo statale, per produrre il film Stelle della Notte, che però non è mai stato realizzato. 🔗 Leggi su Notizie.com