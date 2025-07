Pfizergate mozione di sfiducia contro von der Leyen Lei | Nessun contratto inappropriato

La controversia intorno al cosiddetto "Pfizergate" ha scosso il Parlamento europeo, portando alla proposta di una mozione di sfiducia contro Ursula von der Leyen. L’eurodeputato romeno Gheorghe Piperea, del gruppo dei Conservatori e Riformisti, accusa la presidente di questioni legate ai contratti con Pfizer, alimentando tensioni e polemiche. Ma l’attenzione si concentra anche sulla solidità della sua leadership e sulla tenuta democratica dell’Unione. La sfiducia si deciderà giovedì; il futuro dell’UE è in bilico.

È in discussione al Parlamento europeo una mozione di censura presentata contro la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Il voto è previsto giovedì. La sfiducia è stata promossa dall'eurodeputato romeno Gheorghe Piperea del gruppo dei Conservatori e Riformisti (ECR): nel mirino il Pfizergate, ma non solo. Per essere approvata dovrebbe essere sostenuta da due terzi dei votanti e i gruppi di maggioranza che hanno appoggiato la rielezione della tedesca hanno già reso noto che voteranno contro, ma il dibattito è rovente. La leader del governo europeo non ha utilizzato troppi giri di parole: "La sfiducia è firmata dagli amici di Putin, non ci sono contratti inappropriati".