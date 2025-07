Trasporti sotto attacco | la guerra cyber che paralizza l’Europa

L’Europa si trova sotto assedio digitale, con infrastrutture essenziali come aeroporti, porti e ferrovie prese di mira da crescenti attacchi cyber nel 2024. L’Italia, tra i paesi più colpiti, fatica a tenere il passo, rivelando un grave deficit negli investimenti di sicurezza. La nuova direttiva NIS2 potrebbe essere la svolta necessaria, ma il conto alla rovescia è già iniziato: il futuro della nostra sicurezza digitale è in gioco. Continua a leggere.

Nel 2024 si è registrata un’impennata di attacchi informatici contro infrastrutture strategiche: aeroporti, porti e ferrovie nel mirino di campagne ostili. L’Italia è tra i bersagli più colpiti: resta fanalino di coda negli investimenti in sicurezza. La nuova direttiva NIS2 impone una svolta, ma il tempo stringe. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Trasporti sotto attacco: la guerra cyber che paralizza l’Europa

In questa notizia si parla di: trasporti - sotto - attacco - guerra

Trasporti in tilt, internet down e persino l’acqua a rischio. Così gli Usa potrebbero crollare sotto un attacco informatico - In un mondo sempre più connesso e vulnerabile, le infrastrutture critiche degli Stati Uniti rischiano di essere colpite da attacchi informatici devastanti, mettendo a rischio servizi essenziali come trasporti, energia e acqua.

L'ex presidente degli Stati Uniti lancia un monito ai cittadini: "Proprio ora che principi fondamentali della democrazia sembrano sotto attacco, dobbiamo porci domande difficili e chiederci come possiamo farla funzionare al meglio" Vai su Facebook

Cybersecurity: settore dei trasporti sotto attacco; Sotto attacco il sistema dei diritti umani; Camp Darby, armi e attacco Usa in Iran: Vogliamo chiarezza sull'economia di guerra.

Cybersecurity: settore dei trasporti sotto attacco - Il settore dei trasporti ha registrato sessanta significativi attacchi cyber nel 2024. Riporta bitmat.it

Italia sotto attacco hacker: NoName057(16) colpisce banche e infrastrutture - MSN - Nessun danno rilevato, ma cresce l'allarme per la sicurezza informatica. Scrive msn.com