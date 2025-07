Pavard Inter si chiude il caso padel | la decisione della società sulla multa il messaggio è chiaro

Il caso Pavard-Inter si chiude con una decisione netta della società, che ha voluto chiarire ogni dubbio e mettere fine alle polemiche. Dopo le recenti foto sul profilo social del difensore francese, il club ha comunicato ufficialmente la multa e le misure adottate, sottolineando l'importanza del rispetto delle regole e della disciplina tra i propri calciatori. La vicenda si conclude qui, lasciando spazio alla concentrazione sulla stagione in corso.

Pavard Inter, le ultime sul caso che vede coinvolto il difensore francese nerazzurro dopo la partita a padel in vacanza. I dettagli. L’ Inter ha deciso di fermare sul nascere le polemiche riguardo al caso di Benjamin Pavard, scomparso dai radar durante il Mondiale per Club a causa di un infortunio alla caviglia. Recentemente, il difensore francese è finito sotto i riflettori a causa di alcune foto pubblicate su Instagram, nelle quali lo si vede giocare a padel insieme al suo connazionale Theo Hernandez, nonostante il presunto infortunio che lo aveva costretto a alzare bandiera bianca durante la competizione negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pavard Inter, si chiude il caso padel: la decisione della società sulla multa, il messaggio è chiaro

In questa notizia si parla di: inter - caso - pavard - padel

Serie A, oggi gli orari per le ultime giornate: e in caso di spareggio Napoli Inter spunta una data - Oggi la Lega Serie A rivelerà gli orari delle ultime giornate, con una possibile simultaneità delle partite per il gran finale.

#Pavard #Inter, si apre il caso padel: oggi il primo confronto Vai su X

Scoppia il caso Pavard all'Inter. Sui social spunta una foto con Theo Hernandez mentre sono in vacanza, ma non è stata questa la cosa che ha fatto infuriare tutti: Vai su Facebook

Cosa sta succedendo tra l'Inter e Pavard: gioca a padel da infortunato e la foto finisce sui social; Inter, c'è anche il caso Pavard: polemiche per una partita di padel; Inter, scoppia un’altra grana: Pavard gioca a padel e scatena la furia dei tifosi.

L'Inter grazia Pavard: nessun provvedimento per il match di padel - Il francese aveva lasciato il Mondiale per Club per un infortunio alla caviglia, salvo poi farsi fotografare su un campo di padel pochi giorni dopo ... Lo riporta msn.com

Cosa sta succedendo tra l’Inter e Pavard: gioca a padel da infortunato e la foto finisce sui social - Sui social spunta una sua foto in cui appare con Theo Hernandez in vacanza dopo aver giocato a padel ... Riporta fanpage.it