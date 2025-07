Brindisi 18enne scomparsa dal villaggio turistico | in camera cellulare e passaporto

Una giovane di 18 anni scompare misteriosamente dal villaggio turistico di Carovigno, in provincia di Brindisi, lasciando dietro di sé il cellulare e il passaporto. Le ricerche si estendono a tappeto nell’area, mentre gli investigatori cercano di ricostruire le ultime ore e scoprire cosa sia accaduto a questa ragazza di origini ucraine. La comunità è in apprensione: ogni dettaglio potrebbe essere cruciale per trovare la giovane e fare chiarezza sull’accaduto.

Ricerche a tappeto nell'area della provincia di Brindisi per trovare la ragazza di origini ucraine, scomparsa lo scorso venerdì pomeriggio dal villaggio turistico di Carovigno dove stava svolgendo uno stage curriculare. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Brindisi, 18enne scomparsa dal villaggio turistico: in camera cellulare e passaporto

