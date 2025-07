Barilla Oddone Incisa è il nuovo Chief Financial Officer

Il Gruppo Barilla dà il benvenuto a Oddone Incisa come nuovo Chief Financial Officer, una mossa strategica che rafforza il nostro impegno verso innovazione, sostenibilità e crescita globale. Con una consolidata esperienza internazionale e capacità di guidare trasformazioni complesse, Incisa sarà fondamentale nel supportare la nostra leadership nel plasmare il futuro del settore alimentare, portando il brand a raggiungere nuovi traguardi e rafforzando la nostra posizione di eccellenza nel mercato globale.

Il Gruppo Barilla nomina Oddone Incisa nuovo Chief Financial Officer, con effetto dal 15 settembre 2025. Una scelta, spiega in una nota il ceo di Barilla, Gianluca Di Tondo, che "riflette il nostro impegno a integrare strategia finanziaria, innovazione digitale e sostenibilità sotto un'unica leadership. La sua esperienza internazionale e la sua competenza nel portare avanti iniziative di trasformazione saranno fondamentali nell'aiutarci a perseguire i nostri obiettivi di crescita a lungo termine". Per Oddone Incisa, che fino allo scorso aprile ha ricoperto lo stesso incarico in Cnh Industrial, Barilla "rappresenta un punto di riferimento nell'industria alimentare italiana e internazionale.

