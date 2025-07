Alluvione in Texas perché il disastro non è colpa dei meteorologi

L’alluvione in Texas ha colpito duramente, ma la colpa non è dei meteorologi. Nonostante le autorità locali abbiano minimizzato il rischio sui social, il Servizio meteorologico nazionale aveva previsto con anticipo l’evento. Questa discrepanza tra previsioni e comunicazioni evidenzia l’importanza di affidarsi a dati affidabili per gestire emergenze climatiche e tutelare le comunità.

Il rischio di un'inondazione era stato previsto dal Servizio meteorologico nazionale, nonostante quanto dichiarato da autorità locali sui social. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Alluvione in Texas, perché il disastro non è colpa dei meteorologi

In questa notizia si parla di: alluvione - texas - disastro - colpa

Alluvione in Texas, fiume inonda un'area di campi scout: 13 morti, tra cui dei bambini. Oltre 20 dispersi - L’emergenza in Texas si fa sempre più grave: le piogge torrenziali hanno trasformato i campi scout di Kerr in un colossale lago naturale, strappando vite e lasciando famiglie nel dolore.

Tragedia in Texas. L’allarme meteo non arriva. Del resto non era nemmeno previsto un sistema di prevenzione. Grazie Trump e grazie Musk per i tagli alla Protezione civile Certo la colpa del disastro non è solo vostra, ma voi due avete dato un contribuito deci Vai su X

Il bilancio delle vittime delle inondazioni in Texas è salito a 82. Larry Leita Jr., sceriffo della contea di Kerr, una delle zone più colpite dal disastro, ha annunciato in conferenza stampa che nella sua giurisdizione sono state trovate 68 persone morte, di cui 40 a Vai su Facebook

Perché il disastro causato dall'alluvione in Texas non è colpa dei meteorologi; Fiume straripa in Texas e travolge campi scout: «Non eravamo stati avvertiti»; Texas sott'acqua, oltre 70 morti per le alluvioni: questo è il prezzo (salatissimo) delle politiche anti-clima di Trump.

Alluvione in Texas, almeno 82 vittime tra cui 28 bimbi. Ancora 41 i dispersi - Il nuovo bilancio è stato fornito delle autorità dello Stato. Come scrive msn.com

Alluvione in Texas, il bilancio delle vittime continua a salire: 82 morti, di cui 28 bambini. C'è un nuovo allarme meteo - Corsa contro il tempo per trovare decine di dispersi, i meteorologi lanciano l'allerta per nuovi eventi estremi ... Si legge su msn.com