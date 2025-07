Violenze inaudite nelle carceri di Israele contro i palestinesi dalle scosse elettriche alle bruciature con sigarette

Le violenze nelle carceri israeliane contro i palestinesi sono ormai una realtà drammatica, con testimonianze che parlano di scosse elettriche, bruciature con sigarette e trattamenti disumani. Israele ha creato tre principali centri di detenzione, situati in aree strategiche come Sde Teiman, Anatot e Ofer, dove le condizioni sono state denunciate come insostenibili. Dal 7 ottobre 2023, la situazione si è aggravata ulteriormente, lasciando emergere un quadro inquietante di sofferenza e ingiustizia.

Israele ha costituito tre principali centri di detenzione militari, destinati ai palestinesi di Gaza e Cisgiordania: Sde Teiman nel deserto del Negev e le strutture di Anatot e Ofer nella Cisgiordania occupata. Condizioni disumane all'interno dei centri Dal 7 ottobre 2023, Israele ha costitui. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Violenze inaudite nelle carceri di Israele contro i palestinesi, dalle scosse elettriche alle bruciature con sigarette

