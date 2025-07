Incidente stradale a La Fratta Cortona | due uomini feriti trasportati in ospedale

Un incidente stradale a La Fratta, Cortona, ha coinvolto un'auto con due uomini, rimasti feriti e prontamente soccorsi. Alle ore 15:37 il servizio di emergenza 118 è intervenuto con due ambulanze, garantendo un tempestivo trasporto in ospedale per gli uomini di 82 e 53 anni. La vicenda ricorda l'importanza della sicurezza sulle nostre strade e la prontezza delle squadre di soccorso.

Alle ore 15:37 è stato attivato il servizio di emergenza 118 della ASL Toscana Sud Est per un incidente stradale avvenuto in località La Fratta, nel comune di Cortona. Nell'evento è rimasta coinvolta una sola auto. Sul posto sono intervenute un'ambulanza BLSD da Foiano della Chiana e un'ambulanza con infermiere da Cortona. A bordo del veicolo si trovavano due uomini, di 82 e 53 anni, entrambi trasportati in codice 2 all'ospedale Santa Margherita per accertamenti e cure.