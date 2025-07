Michael Douglas annuncia il ritiro | Non voglio morire sul set

Dopo oltre sei decenni di successi e interpretazioni indimenticabili, Michael Douglas abbandona il set con un messaggio sincero e deciso: “Non voglio morire sul set”. La sua carriera, ricca di premi e collaborazioni memorabili, lascia un’eredità preziosa nel mondo del cinema. Ora, con il cuore rivolto alla famiglia, il celebre attore sceglie di dedicarsi a un nuovo capitolo della vita.

Michael Douglas, icona del cinema, sarà l'ospite d'apertura della 71° edizione del Taormina Film Festival.

Dopo quasi 60 anni di carriera, Michael Douglas ha annunciato al Karlovy Vary Film Festival di non voler più recitare. “Non lavoro dal 2022 di proposito. Ho capito che dovevo smettere. Ho lavorato sodo per quasi 60 anni e non volevo essere uno di quelli che - facebook.com Vai su Facebook

Ospite del Festival Internazionale del Cinema di Karlovy Vary, in Repubblica Ceca, l'80enne attore ha rivelato di volersi dedicare alla moglie Catherine Zeta-

