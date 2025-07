Juventus Under 20 Biliboc saluta i bianconeri e passa al Cluj | tutti i dettagli nel comunicato ufficiale!

La Juventus Under 20 saluta un talento promettente: Lorenzo Biliboc passa al Cluj in Romania, a titolo definitivo. Un addio importante che segna un nuovo capitolo nella carriera del giovane calciatore e nel percorso di crescita della squadra bianconera. Scopriamo insieme i dettagli di questa operazione e le parole ufficiali che annunciano il trasferimento. Tutto pronto per il prossimo passo di Biliboc nel mondo del calcio internazionale...

Juventus Under 20, è ufficiale la cessione di Biliboc al Cluj: l’addio si materializza a titolo definitivo. Tutti i dettagli nel comunicato. Tempo di saluti per Lorenzo Biliboc. Il giocatore della Juventus Under 20 saluta i bianconeri e approda in Romania. Lì lo accoglierà il Cluj, che investe su di lui a titolo definitivo. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale, che proponiamo di seguito. COMUNICATO UFFICIALE – « La Juventus saluta Lorenzo Biliboc. È ufficiale la cessione a titolo definitivo dell’attaccante classe 2006 al Cluj. A partire dalla stagione 20252026, dunque, Lorenzo giocherà in Romania. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Under 20, Biliboc saluta i bianconeri e passa al Cluj: tutti i dettagli nel comunicato ufficiale!

Fiorentina Juve Primavera Playoff 2-1 LIVE: prodezza di Biliboc, ma Rubino riporta subito in vantaggio la squadra viola INTERVALLO - La Juve Primavera affronta la Fiorentina nei Playoff 2024/25, iniziando in trasferta e in gara secca.

Primavera Juve, Biliboc alla Pogba non basta: Fiorentina in semifinale playoff; Quarti di finale playoff, Fiorentina-Juventus Primavera 4-1: bianconeri eliminati; Biliboc show contro l'Aston Villa: Juve ai sedicesimi. Bologna fuori, Sassuolo in salita.

