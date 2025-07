Con la pizzeria Pantera Noyz Narcos si è portato un po' di casa a Milano

Con la pizzeria Pantera Noyz Narcos, si porta un pezzo di casa a Milano, creando un ponte tra tradizione e innovazione. Vivere tra expat in una metropoli come Milano stimola una creativitĂ unica, alimentata dalla nostalgia e dalla voglia di condividere radici lontane. Quando arrivo in via Watt, la prima strada che ho chiamato casa in cittĂ , riemerge il senso di appartenenza e la voglia di scoprire nuove storie da raccontare.

Vivere in una cittĂ di expat ti garantisce una sorta di motore creativo che nella tua cittĂ natale non avresti. Stiamo parlando - ovviamente - di persone che vengono a Milano per consolidare il proprio status, che quindi a un certo punto si godono l’effetto novitĂ e poi, come spesso accade, sentono nostalgia di casa. Quando arrivo in via Watt, che è stata la prima via che ho chiamato casa qua a Milano, prima di trasferirmi per un annetto circa in quel di Roma, provo esattamente questa sensazione. Manca poco meno di un’ora alla prima apertura ufficiale di Pantera, la nuova pizzeria dei fratelli Trecastelli che con l’ausilio di Andrea Corona, Noyz Narcos e Alessandro Villata hanno deciso di portare la pizza al taglio rustica romana nel loro quartiere. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Con la pizzeria Pantera Noyz Narcos si è portato un po' di casa a Milano

In questa notizia si parla di: milano - casa - pizzeria - pantera

Marcus Thuram pizzicato a fare shopping in centro a Milano: esce dal negozio e torna a casa su una bici a noleggio – Il video - Marcus Thuram, attaccante dell'Inter, è stato sorpreso mentre si godeva un pomeriggio di shopping in via Monte Napoleone, a Milano.

Con la pizzeria Pantera Noyz Narcos si è portato un po' di casa a Milano; Noyz Narcos punta sulla pizza romana e diventa socio di un nuovo locale a Milano; Pantera Pizza Rustica.

Noyz Narcos punta sulla pizza romana e diventa socio di un nuovo locale a Milano - La pizzeria al taglio Pantera dei fratelli Trecastelli ha chiuso la sede di Roma e apre il 23 giugno 2025 un nuovo locale a Milano. Segnala romatoday.it

Milano, mafia: revocata la licenza alla pizzeria "Da Michele" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Milano, mafia: revocata la licenza alla pizzeria 'Da Michele' ... Si legge su tg24.sky.it