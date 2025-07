La decisione degli Usa | Revocata la designazione di organizzazione terroristica ad Hayat Tahrir al Sham

Gli Stati Uniti hanno deciso di revocare la designazione di Hayat Tahrir al Sham come organizzazione terroristica, segnando un importante passo verso una nuova fase nei rapporti con il gruppo. La decisione, annunciata dal segretario di Stato Marco Rubio e resa ufficiale nelle prossime ore, apre scenari inediti nel contesto siriano e internazionale. Ma quali saranno le ripercussioni di questa mossa?

Gli Stati Uniti hanno deciso di rimuovere Hayat Tahrir al Sham, noto in precedenza come Fronte al-Nusrah, dalla lista delle organizzazioni terroristiche straniere. La decisione è stata resa nota attraverso un documento preliminare caricato sul sito del Registro Federale, con pubblicazione ufficiale prevista per domani. Nel testo firmato dal segretario di Stato americano Marco Rubio si legge: «A seguito di consultazioni con il procuratore generale e con il segretario al Tesoro, revoco la designazione del Fronte al-Nusrah, noto anche come Hayat Tahrir al Sham, come organizzazione terroristica straniera». 🔗 Leggi su Lettera43.it