Borsa | l' Europa chiude in rialzo con lo sguardo ai dazi Usa

Le borse europee chiudono in progresso, alimentate dall'attenzione degli investitori alle future mosse di Donald Trump sui dazi USA. Mentre si avvicina la scadenza del 9 luglio per l'entrata in vigore delle tariffe commerciali, i mercati riflettono l'incertezza e la speranza di un dialogo costruttivo. Sul fronte valutario, il dollaro si rafforza contro le principali valute, mentre Francoforte e Parigi registrano performance positive, contrappuntate da Londra in lieve ribasso.

Le Borse europee chiudono in rialzo con gli investitori che guardano alle mosse di Donald Trump sul fronte dei dazi. A breve saranno inviate le prime lettere, in vista della scadenza del 9 luglio per l'entrata in vigore delle tariffe commerciali. Il dollaro si rafforza sulle principali valute. In positivo Francoforte (+1,2%) e Parigi (+0,35%). Debole Londra (-0,19%).

