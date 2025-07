Evasione Cavallari irreperibile anche la fidanzata

Una fuga misteriosa scuote le acque già agitate di questa vicenda: cavallari e la sua fidanzata irreperibili, sparite nel nulla da giovedì, insieme al 26enne condannato per la strage di Corinaldo. Il patrigno del giovane lancia pesanti accuse: “Non c'era da fidarsi”. Questa sparizione solleva nuovi inquietanti interrogativi sulla vera portata di questa enigma, lasciando il pubblico in sospeso tra verità e ombra.

Da giovedì la ragazza ha fatto perdere le sue tracce assieme al 26enne condannato per la strage di Corinaldo. Il patrigno del giovane: "Non c'era da fidarsi". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Evasione Cavallari, irreperibile anche la fidanzata

Evasione Cavallari, la rabbia dei familiari delle vittime della Lanterna Azzurra: «Beffa sconvolgente, chi l?ha autorizzato?» - La tragica vicenda della Lanterna Azzurra ha ancora una volta acceso le polemiche e la rabbia dei familiari delle vittime.

Evaso dopo la laurea un condannato per la strage di Corinaldo È irreperibile Andrea Cavallari, uno dei condannati per la strage nella discoteca Lanterna...

Andrea Cavallari come ha fatto a fuggire: «Anche la fidanzata irreperibile come lui». Era il suo primo permesso premio - Proseguono le indagini sulla fuga di Andrea Cavallari, il 26enne condannato per la strage di Corinaldo e che dopo la cerimonia di laurea all'università di Bologna, giovedì ... Riporta msn.com

Dal 2023 evasioni in crescita, Cavallari tra i tanti fuggitivi: carceri in allarme - Dopo l’evasione di Andrea Cavallari dal carcere, il sindacato della polizia penitenziaria denuncia un significativo aumento di casi simili. Scrive notizie.it