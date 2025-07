Nuove Indicazioni Nazionali | TESTO definitivo al vaglio del Consiglio di Stato

Le Nuove Indicazioni Nazionali per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo sono finalmente in versione definitiva, segnando un passo cruciale nella riforma educativa italiana. Dopo un percorso di consultazioni approfondito e il parere del CSPI, il documento ora attende l’ultima approvazione del Consiglio di Stato. Questa fase rappresenta un momento chiave per definire le future linee guida che plasmeranno il sistema scolastico nazionale.

Le Nuove Indicazioni Nazionali per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo hanno un testo definitivo. Dopo un lungo percorso di consultazioni e il parere del CSPI, il documento è ora al vaglio del Consiglio di Stato per l'ultimo parere prima dell'adozione formale.

Frassinetti: “Educazione all’empatia è nelle nuove Indicazioni Nazionali e riguarda tutte le materie” - L'educazione all'empatia entra ufficialmente nelle scuole italiane, un passo fondamentale per formare cittadini consapevoli e rispettosi.

