Kelly Osbourne si sposa la proposta durante il concerto di addio del padre Ozzy | il video della sorpresa

Un momento emozionante e inaspettato ha appena conquistato il cuore di molti: Kelly Osbourne ha detto sì al suo amore, Sid Wilson, durante il commovente concerto d'addio di Ozzy Osbourne. La sorpresa, immortalata in un video che sta facendo il giro dei social, è la testimonianza di un amore forte e autentico. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa favola moderna, fatta di musica, emozioni e promesse indissolubili.

Kelly Osbourne si sposa. L'attrice e cantante ha ricevuto la proposta di matrimonio dal fidanzato Sid Wilson, dj della band Slipknot, durante il concerto d'addio alle scene del padre Ozzy Osbourne. Sui social il video del romantico e inaspettato momento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Kelly Osbourne si sposa: la proposta all’ultimo concerto del padre Ozzy Osbourne - Una domanda che, dopo l’iniziale stupore, ha avuto una risposta scontata, arrivata con un semplice cenno del capo di Kelly e un lungo abbraccio al compagno, davanti a mamma Sharon e al fratello Jack ... Come scrive vanityfair.it

Back to the beginning: Sid Wilson chiede in sposa Kelly Osbourne - Kelly Osbourne e Sid Wilson hanno iniziato a frequentarsi nel gennaio 2022, e l’anno successivo hanno dato alla luce il loro primo figlio, Sidney. Riporta rockol.it