Tour de France 2025 terza tappa a Merlier | Van der Poel resta in giallo

Il Tour de France 2025 entra nel vivo con la terza tappa a Merlier, che mantiene il primato in giallo, mentre Van der Poel si conferma leader della classifica generale. La frazione di 178 km da Valenciennes a Dunkerque ha regalato un emozionante sprint finale, con Tim Merlier che ha conquistato la vittoria al fotofinish, lasciando Milan e Bauhaus a contendersi il podio. Riuscirà Van der Poel a difendere il suo vantaggio nelle prossime tappe?

Tim Merlier (Soudal-Quick Step) ha vinto in volata la terza tappa del Tour de France 2025, la frazione pianeggiante di 178 km da Valenciennes a Dunkerque. Milan battuto al fotofinish. Il campione europeo ha battuto al fotofinish in uno sprint tiratissimo Jonathan Milan (Lidl-Trek), terzo il tedesco Phil Bauhaus (Bahrain Victorious). Allo sprint non ha partecipato l'ex maglia verde Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), vincitore della prima tappa a Lille, costretto a ritirarsi a causa di una brutta caduta, ad alta velocità, subito prima dello sprint intermedio di Isbergues. Nel finale sono finiti a terra anche Jordi Meeus (Red Bull-Bora hansgrohe) e Davide Ballerini (XDS Astana) in due cadute distinte.