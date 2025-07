Golf HotelPlanner Tour | Filippo Celli secondo tre italiani tra i primi 10

L’Italia del golf brilla sul palcoscenico internazionale con un risultato straordinario all’Interwetten Open, dove Filippo Celli si piazza secondo tra i migliori giocatori del mondo, accompagnato da Michele Ortolani e Aron Zemmer entrambi tra i primi dieci. Sul suggestivo percorso dello Schladming-Dachstein Golf Club in Austria, i nostri talenti dimostrano ancora una volta il valore del nostro golf. Una performance che conferma l’italianità come protagonista nel panorama golfistico globale.

Tre azzurri tra i primi dieci nell'Interwetten Open con il brillante Filippo Celli secondo con 257 (-19) colpi e con Michele Ortolani e Aron Zemmer decimi con 261 (-15). Sul percorso dello Schladming-Dachstein Golf Club (par 69), a Oberhaus in Austria, ha conquistato il primo titolo sull'HotelPlanner Tour l'austriaco Maximilian Steinlechner con 255 (64 61 66 64, -21), dopo essere stato in vetta negli ultimi tre giri difendendo un vantaggio variabile tra uno e due colpi dagli attacchi soprattutto di Celli, 24enne romano, rimasto sulla sua scia per 54 buche.

