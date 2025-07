Michael Douglas | Non voglio essere uno di quelli che muore sul set Ho smesso di recitare ma non mi sento in pensione Adoro veder lavorare mia moglie Catherine Zeta-Jones

Michael Douglas, icona del cinema e premio Oscar, ci rivela il suo percorso di rinascita dopo quasi sessant’anni di carriera incessante. Ha deciso di fermarsi, ma non di smettere di vivere appieno: tra golf, cinema indie e riflessioni sulla democrazia americana, la sua nuova vita è un inno alla libertà di reinventarsi a ogni età. Un esempio di come il vero talento non conosce limiti né pensione.

«Ho lavorato per quasi sessant’anni senza sosta, ora ho imparato a fermarmi», racconta l’attore. Tra golf, cinema indipendente e le riflessioni sulla democrazia americana, la nuova vita del due volte premio Oscar. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Michael Douglas: «Non voglio essere uno di quelli che muore sul set. Ho smesso di recitare, ma non mi sento in pensione. Adoro veder lavorare mia moglie Catherine Zeta-Jones»

In questa notizia si parla di: michael - douglas - voglio - essere

Michael Douglas al Taormina Film Festival - Michael Douglas, icona del cinema, sarà l'ospite d'apertura della 71° edizione del Taormina Film Festival.

Mi sono reso conto che era il momento di fermarmi. Ho lavorato duramente per quasi sessant’anni e non volevo essere una di quelle persone che muoiono sul set. Non ho intenzione di tornare. “ Michael Douglas ha condiviso questa decisione durante il Festi - facebook.com Vai su Facebook

Michael Douglas: «Non voglio essere uno di quelli che muore sul set. Ho smesso di recitare, ma non mi sento in pensione. Adoro veder lavorare mia moglie Catherine Zeta-Jones; Michael Douglas annuncia il ritiro dalle scene: «Non voglio essere uno di quelli che muoiono sul set» -; Michael Douglas annuncia il ritiro dalle scene: È il momento di fermarmi, non voglio morire sul set.

Michael Douglas: "Non torno a recitare, non voglio essere uno di quegli attori che muoiono sul set" - L'attore premio Oscar si racconta al Festival di Karlovy Vary: la scelta di fermarsi e il nuovo ruolo al fianco della moglie Catherine Zeta- Da msn.com

Michael Douglas annuncia il ritiro dalle scene: “È il momento di fermarmi, non voglio morire sul set” - Ospite del Karloy Vari International Film, a cui ha partecipato per presentare la versione restaurata del suo film Qualcuno volò sul nido del cuculo, ha ... Scrive fanpage.it