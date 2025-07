Suspicious Minds | quando l’amore non basta Tra i protagonisti anche Matteo Oscar Giuggioli

In “Suspicious Minds”, il nuovo film di Matteo Oscar Giuggioli, l’amore viene messo alla prova. Tra incontri fortuiti e tensioni latenti, le coppie protagoniste si confrontano con le sfide di un sentimento che non basta sempre a superare i malintesi. Con un tocco di ironia e passione, questa pellicola ci invita a riflettere sulle sfumature delle relazioni amorose moderne. Preparatevi a un viaggio emozionante tra cuore e ragione, perché...

«Ci sono coppie che mi hanno confessato di aver litigato». Emiliano Corapi, il regista di Suspicious Minds – dal 5 luglio su Paramount+ - lo ammette concedendosi una risata. Omaggio nel titolo a uno dei brani più travolgenti di Elvis - «I personaggi mi sembrano i protagonisti della canzone» -, la pellicola non può infatti lasciare indifferenti. La storia è quella di due coppie che si incontrano per caso durante una vacanza a Roma. I ventenni Daniele ( Matteo Oscar Giuggio li, Mauro Repetto degli 883 in Hanno ucciso l'uomo ragno ) e Giulia (Amanda Campana) e gli adulti Fabrizio (Francesco Colella) ed Emilie (Thekla Reuten).