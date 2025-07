Il Circolo Posillipo compie un secolo gran gala con ministro dello Sport sindaco e presidente della Regione

Il Circolo Posillipo celebra un secolo di eccellenza e passione con un grandioso Gran Gala, mercoledì 9 luglio alle 19:30 al Circolo Nautico Posillipo. Un evento imperdibile che riunirà autorità, sportivi e appassionati per onorare i 100 anni di storia di questa storica istituzione rossoverde. Con il coinvolgimento del ministro dello Sport, del sindaco e del presidente della regione, sarà una serata indimenticabile all’insegna di tradizione e futuro. Hanno assicurato la loro presenza il...

Si terrà mercoledì 9 luglio, alle ore 19,30, al Circolo Nautico Posillipo, il Gran Gala per celebrare i 100 anni di storia del sodalizio rossoverde. Farà gli onori di casa il presidente Aldo Campagnola con i due vicepresidenti Maurizio Marinella e Filippo Smaldone e l’intero Consiglio Direttivo del Circolo. Condurranno la manifestazione l’attrice Tiziana De Giacomo ed il giornalista Gianluca Vigliotti. Hanno assicurato la loro presenza il ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il nuovo presidente del Coni Luciano Buonfiglio, il presidente uscente del Coni Giovanni Malagò e lo scrittore Maurizio de Giovanni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Perché il Sud non si ribella? “La Rana Bollita” di Pietro Massimo Busetta domani al Circolo Posillipo - ...si ribella? In "La rana bollita", Pietro Massimo Busetta esplora il silenzio e la rassegnazione di una comunità emarginata, riflettendo su un sistema che sembra condannarla a un eterno maltrattamento.

