R-Estate in cella il tema caldo del carcere | manifestazione degli avvocati il 17 luglio all’Arengario

L’estate porta con sé un tema ancora più caldo: le condizioni insostenibili delle carceri italiane. Gli avvocati delle Camere penali di Milano e Lombardia si mobilitano per denunciare questa drammatica realtà, con una manifestazione che promette di far sentire forte la voce della giustizia. L’appuntamento è giovedì 17 luglio all’Arengario di Monza, un'occasione imperdibile per sensibilizzare l’opinione pubblica e spingere a un cambiamento urgente.

Monza, 7 luglio 2025 - Denunciare l’insostenibile situazione delle carceri italiane, in particolare di quelle della Lombardia. Per farlo gli avvocati delle Camere penali del Distretto di Corte di Appello di Milano-Lombardia Occidentale (Camere penali di Busto Arsizio, Como-Lecco, Milano, Monza, Pavia, Sondrio, Varese) hanno organizzato per la mattina di giovedì 17 luglio a partire dalle 10 la manifestazione “ R-Estate in cella: il tema caldo del carcere” che si terrà sotto i portici dell’ Arengario di Monza. Caldo rovente: gli avvocati donano ventilatori alle carceri Caldo e sovraffollamento. "In un contesto segnato da gravi condizioni di sovraffollamento, carenze strutturali e di personale, l’evento rappresenta un’occasione per accendere i riflettori su una realtà drammatica e trascurata - spiegano gli avvocati penalisti - La mattinata si svilupperà attraverso testimonianze, interventi e momenti di confronto finalizzati a promuovere consapevolezza e responsabilità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - R-Estate in cella, il tema caldo del carcere: manifestazione degli avvocati il 17 luglio all’Arengario

In questa notizia si parla di: luglio - estate - cella - tema

Carnevale di Viareggio in estate: eventi, spettacoli e sfilate a luglio e agosto - Scopri la magia del Carnevale di Viareggio in estate, con tre imperdibili appuntamenti dal 24 luglio al 10 agosto 2025.

Carceri: radiografia di un sistema malato di Valter Vecellio L’Opinione, 4 luglio 2025 Solo trentasei istituti penitenziari su circa duecento sono relativamente in “regola”: suicidi (di detenuti e operatori), sovraffollamento, mancanza di personale, strutture insalubri - facebook.com Vai su Facebook

R-Estate in cella, il tema caldo del carcere: manifestazione degli avvocati il 17 luglio all’Arengario; L'estate torrida nelle carceri italiane; The Witcher 3, scoperto un segreto a tema Game of Thrones.

R-Estate in cella, il tema caldo del carcere: manifestazione degli avvocati il 17 luglio all’Arengario - Lecco, Milano, Monza, Pavia, Sondrio, Varese, promuovono una manifestazione ... Segnala ilgiorno.it

Maltempo e forte vento, cella in Valcamonica: diversi alberi caduti - Così tra la notte di martedì 11 e mercoledì 12 luglio i vigili del fuoco di Brescia sono dovuti intervenire in più di una circostanza. Si legge su brescia.corriere.it