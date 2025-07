La veranda dello storico ristorante dei vip a Santa Severa è da demolire | tra i clienti Totti e Scamarcio

L'Isola del Pescatore, celebre ristorante di Santa Severa frequentato da vip come Totti e Scamarcio, si prepara a salutare la sua storica veranda di 185 metri quadrati. Il Consiglio di Stato ha infatti respinto il ricorso, confermando la necessità di demolizione per mancanza di permessi. Un capitolo che segna un cambiamento importante per questa icona locale, lasciando molti clienti e appassionati in attesa di scoprire quale sarà il prossimo capitolo della sua storia. Continua a leggere.

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso dello storico ristorante di Santa Severa 'Isola del Pescatore', meta di vip, politici e sportivi: la veranda di 185 metri quadrati non avrebbe i dovuti permessi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

