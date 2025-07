The Sandman – Stagione 2 Vol 2 teaser | il ritorno del Corinzio

Preparati a immergerti nuovamente nel mondo onirico di The Sandman: Stagione 2 Vol. 2 arriverà su Netflix il 24 luglio, portando con sé il tanto atteso ritorno del Corinzio. Il teaser appena rilasciato ti svelerà gli ultimi episodi di una saga avvincente, che promette colpi di scena e rivelazioni sorprendenti. Dopo il sacrificio di Morfeo e la pace concessa a Orfeo, cosa ci riserverà il destino dei sogni? Resta con noi per scoprirlo.

The Sandman – Stagione 2 Vol. 2 arriverà su Netflix il 24 luglio e la piattaforma di streaming ha ora pubblicato un teaser per quelli che saranno gli ultimi 6 episodi della serie. Seguono spoiler da The Sandman – Stagione 2 Vol. 1. Nel finale del Vol. 1, Morfeo ha versato “Sangue di Famiglia” quando ha finalmente concesso la pace a suo figlio Orfeo secoli dopo che il suo corpo era stato fatto a pezzi dalle Menadi. Questo atto ha scatenato l’ira delle Eumenidi, che ora hanno il diritto di vendicarsi nuovamente del Signore dei Sogni. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

