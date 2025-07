Morto con un colpo di pistola il ministro dei Trasporti russo | Putin lo aveva appena rimosso per il caos voli nel week end

Una tragedia scuote la politica russa: Roman Starovoit, il ministro dei trasporti appena rimosso da Putin, è stato trovato morto con un colpo di pistola nella sua auto, in un episodio definito come “sospetto suicidio”. La sua morte, avvenuta poche ore dopo il provvedimento, solleva numerosi interrogativi sulla stabilità politica e le tensioni interne. La lunga…

Il ministro dei trasporti russo Roman Starovoit è stato trovato morto nella sua auto poche ore dopo essere stato rimosso dal governo dal presidente Vladimir Putin. Ad annunciare la morte del 53enne ministro russo, è stato il Comitato investigativo delle autorità moscovite così come riportato dalla Tass: la morte è stata definita come “sospetto suicidio”. Starovoyt era stato governatore della regione di Kursk, al confine con l’Ucraina. La lunga serie di suicidi dei politici e degli oligarchi russi. È solo l’ultimo di una lunga serie di morti sospette legate al Cremlino. Secondo la ricostruzione ufficiale, il politico russo si sarebbe sparato all’interno della sua auto (una Tesla) in una località a ovest di Mosca. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it