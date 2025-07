Sono loro È ufficialmente nata una nuova coppia vip | insieme e in love a Wimbledon

L'attesa è finalmente finita: a Wimbledon è nata ufficialmente una nuova coppia vip, pronta a conquistare i cuori dei fan. Tra una volée e un rovescio, i protagonisti sono scesi in campo anche sul piano... sentimentale, regalando un momento da sogno che ha fatto il giro del mondo. Mano nella mano, sguardi complici e baci furtivi hanno confermato ciò che già si sospettava: l’amore tra loro è più forte che mai.

Al torneo di Wimbledon, tra una volée e un rovescio, è andato in scena un siparietto che ha rubato la scena persino ai protagonisti in campo. Il settimo giorno del prestigioso evento tennistico è stato infatti il teatro della prima, vera uscita pubblica di una coppia hollywoodiana che da mesi faceva parlare di sé. Mano nella mano, sguardi complici e baci furtivi sono bastati per confermare quello che i fan di entrambi sospettavano da tempo. Quella che finora era rimasta una relazione avvolta nel riserbo ha trovato finalmente una consacrazione ufficiale proprio nel cuore dell'estate londinese. L'attore britannico, 41 anni, celebre per aver indossato la tuta di Spider-Man e per i suoi ruoli intensi e premiati, è apparso rilassato e sorridente accanto a Monica Barbaro, 35 anni, attrice statunitense con all'attivo pellicole come Top Gun: Maverick.