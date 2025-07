Mosca | Brics non agiscono contro terzi

In un contesto internazionale sempre più complesso, Mosca ribadisce che i BRICS non sono mai stati e non saranno mai un'alleanza contro terzi. Dopo le dichiarazioni di Pechino, anche il Cremlino si distingue, sottolineando la natura pacifica e cooperativa del gruppo. Tuttavia, il silenzio su alcune parole di Trump lascia spazio a interpretazioni, evidenziando le delicate dinamiche diplomatiche che coinvolgono le maggiori potenze mondiali. La sfida è mantenere il dialogo aperto e costruttivo in un mondo in evoluzione.

18.15 Dopo Pechino, anche Mosca sottolinea che "l'interazione nel quadro dei Brics non è mai stata e non sarà mai rivolta contro alcun Paese terzo". Il Cremlino però ha evitato di commentare le parole di Trump sul 10% di dazi ai Paesi Brics e a quelli "allineati" con loro nelle "politiche anti-americane". "Abbiamo visto queste dichiarazioni",si è limitato a dire il portavoce Peskov, mentre Pechino aveva bollato come inaccettabili le affermazioni di Trump. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

