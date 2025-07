Estate a Napoli 2025 | la rassegna degli eventi

L’estate a Napoli nel 2025 promette un palinsesto ricco e vibrante, capace di sorprendere e coinvolgere ogni visitatore. Dalle spiagge cittadine alle suggestive piazze come Castel Nuovo e Piazza Mercato, la città si trasforma in un palcoscenico di arte, musica e cultura. Con ospiti d’eccezione e un programma di eventi che spazia dal cinema alle performance teatrali, questa stagione promette di essere un’esperienza indimenticabile: non perdere l’appuntamento con la magia partenopea.

Estate a Napoli 2025 – Dalle spiagge cittadine a Castel Nuovo e Piazza Mercato, cinema, performance teatrali, concerti, incontri, masterclass e laboratori artistici da giugno a settembre. Tra gli ospiti attesi: Serena Rossi, Francesco Di Leva, Adriano Pantaleo, Riccardo Milani, Calibro 35, Antonio Capuano, Antonietta De Lillo, Massimo Ghini, Peppe Barra, Pietro Marcello, Gianfranco Gallo, Daniele Sepe, Roy Paci, Leonardo Di Costanzo, Moni Ovadia, Rosalia Porcaro, Francesca Marini, Simone Schettino e molti altri In chiusura tre appuntamenti con Alessandro Bergonzoni al Maschio Angioino (12-14 settembre). 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Estate a Napoli 2025: la rassegna degli eventi

In questa notizia si parla di: estate - napoli - rassegna - eventi

Crisi in arrivo a Napoli: Oriali preannuncia rottura con Antonio Conte per l’estate - Il mondo del calcio è in fermento: secondo recenti indiscrezioni de La Verità, il consolidato rapporto tra Antonio Conte e Lele Oriali potrebbe trovarsi di fronte a una crisi.

Dopo il grande successo dello scorso anno, riparte stasera ‘ARENA, la rassegna di cinema all’aperto promossa dal Comune di Napoli, che apre ufficialmente il programma di Estate a Napoli 2025, quest’anno completamente rinnovato. Tutti gli eventi sono grat Vai su Facebook

Estate 2025 a Napoli, cosa fare: gli eventi da non perdere per chi resta in città; Weekend a Napoli, gli eventi da non perdere: cosa fare dal 4 al 6 luglio; Weekend a Napoli: Eventi, Cose da fare, Spettacoli e Concerti dal 3 al 6 luglio 2025.

Estate 2025 a Napoli, cosa fare: gli eventi da non perdere per chi resta in città - Leggi su Sky TG24 l'articolo Estate 2025 a Napoli, cosa fare: gli eventi da non perdere per chi resta in città ... Si legge su tg24.sky.it

Weekend a Napoli, gli eventi da non perdere: cosa fare dal 4 al 6 luglio - Cola Pizza Village alla Mostra D'Otremare, il Campania Teatro Festival, i Thirty Seconds To Mars all'Arena Flegrea, Brividi D'Estate all'Orto Botanic ... napolitoday.it scrive