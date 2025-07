Villaricca ladro tenta di entrare in casa ma precipita dal secondo piano | banda in fuga

Una notte di tensione a Villaricca, dove un tentativo di furto si è trasformato in drama: un ladro, cercando di infiltrarsi in un appartamento al secondo piano di Viale della Vittoria, ha perso l'equilibrio precipitando violentemente a terra. La fuga della banda, partita a bordo di un SUV, lascia dietro di sé un inquietante mistero e una scena di emergenza. Ma cosa si nasconde dietro questa intricata vicenda?

Avrebbe tentato di intrufolarsi in un appartamento al secondo piano di una palazzina di Viale della Vittoria a Villaricca ma avrebbe perso l'equilibrio precipitando a terra. Un tonfo di diversi metri che l'avrebbe ridotto in gravi condizioni. È successo sabato sera, poco dopo le 23, quando una banda di malviventi a bordo di un Suv.

