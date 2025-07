WWE | Jelly Roll avrà un ruolo importante a Summerslam

Quest’anno, l’attenzione si sposta su Jelly Roll, l’artista che ha conquistato il pubblico con la sua energia e talento, assumendo un ruolo di rilievo a SummerSlam. La WWE continua a sorprendere, creando un ponte tra il wrestling e la musica internazionale, per offrire uno spettacolo sempre più coinvolgente e memorabile. Il futuro dell’intrattenimento sembra scritto proprio qui: tra ring, musica e grandi star mondiali.

Negli ultimi due anni la WWE ha decisamente intensificato il coinvolgimento di star internazionali e personaggi del mondo musicale nei propri eventi, puntando sempre più a conquistare l'attenzione del pubblico mainstream oltre i confini del wrestling. Basti pensare al ruolo ricoperto da Travis Scott nel main event di WrestleMania 41, o a quello che è stato affidato a Cardi B, host ufficiale del primo SummerSlam su due serate, in programma il 2 e 3 agosto al MetLife Stadium nel New Jersey. Ma la cantante non sarà l'unica star coinvolta nell'evento. Jelly Roll verso SummerSlam: non solo musica. Il prossimo nome ad affacciarsi sul ring pare proprio che sarà Jelly Roll, artista rap e country, la cui presenza nella prossima puntata di SmackDown dell'11 luglio a Nashville è già stata confermata.