Tour de France la maledizione continua per l’Italia | Milan battuto da Merlier nella volata di Dunkerque

Ancora una volta, l’Italia si scontra con la sfortuna al Tour de France. Jonathan Milan sfiora il traguardo con un soffio, ma la vittoria sfuma sul filo di lana a Dunkerque, confermando la maledizione che sembra perseguitare i nostri talenti in questa edizione. Tra cadute e occasioni mancate, il Team azzurro lotta con coraggio, ma il destino continua a giocare brutti scherzi. La speranza rimane, e la passione italiana non si arrende.

Continua la maledizione per l’Italia al Tour de France. Jonathan Milan sfiora per millimetri la vittoria nella terza tappa, ma il velocista della Lidl-Trek viene beffato sul traguardo di Dunkerque dal belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step), che si prende così la vittoria con al terzo posto il tedesco Phil Bauhaus (Bahrain – Victorious). Una tappa segnata anche dalle tantissime cadute, compresa quella che ha portato al ritiro di Jasper Philipsen. Purtroppo diventano 109 le tappe consecutive senza vittoria per un corridore italiano al Tour. Oggi sembrava davvero il giorno giusto per Jonathan Milan, che invece si è dovuto accontentare del secondo posto e comunque della conquista della maglia verde. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tour de France, la maledizione continua per l’Italia: Milan battuto da Merlier nella volata di Dunkerque

In questa notizia si parla di: tour - france - maledizione - continua

Tour de France 2025, la tappa di domani Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer: i big sono pronti per il primo scontro - il percorso, con salite e discese impegnative, promette scintille tra i grandi favoriti. La sfida di domani sarà un banco di prova importante per definire le gerarchie e scoprire chi avrà la meglio nella battaglia che si preannuncia infuocata.

Van Aert spezza la maledizione! Vince in solitaria dopo un attacco fantastico; Bayern, a Lipsia il titolo sfuma al 95': la maledizione di Kane (ma ancora per poco) continua; Roglic si ritira dal Tour de France dopo la caduta: per lui continua la maledizione della Grand Boucle.

Roglic si ritira dal Tour de France dopo la caduta: per lui continua la maledizione della Grand Boucle - Fanpage.it - Primoz Roglic si ritira dal Tour de France 2024 dopo la caduta nella 12a tappa: per lui continua la maledizione della Grand Boucle, lo sloveno è al suo terzo ritiro dopo quelli del 2021 e del 2022. Scrive fanpage.it

Tour: Ganna cade, si rialza e continua ma poi si ritira - Oro a Tokyo 2020, argento a Parigi lo scorso anno: è uno dei più veloci ciclisti al mondo ... Segnala msn.com