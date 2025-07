Aiello e Avellino avanti insieme | ufficiale il rinnovo

L’Avellino conferma la sua fiducia nel presente e nel futuro, rafforzando il proprio progetto con una scelta strategica importante. Il rinnovo di Mario Aiello, direttore sportivo e pilastro della società biancoverde, testimonia l’impegno a costruire un percorso solido e ambizioso. Con questa decisione, la dirigenza irpina manda un messaggio di stabilità e visione a lungo termine, confermando che il meglio deve ancora venire...

L' U.S. Avellino 1912 conferma la linea della continuità e annuncia ufficialmente il prolungamento del contratto con il direttore sportivo Mario Aiello. I l dirigente biancoverde, il cui accordo era in scadenza a giugno 2026, ha firmato un rinnovo biennale che lo legherà al club fino al 30 giugno 2028. Un segnale chiaro da parte della società irpina, che intende costruire il futuro puntando sulla stabilità e sull'esperienza di una figura che ha contribuito in maniera significativa alla crescita del progetto tecnico. Per Aiello, una nuova sfida all'orizzonte, con l'obiettivo di consolidare l'identità della squadra e raccogliere risultati sempre più ambiziosi.