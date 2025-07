Stefano De Martino beccato in dolce compagnia | ecco chi è la sua nuova fiamma

L’estate di Stefano De Martino si infiamma tra misteriose avventure e rumors bollenti: il ballerino e conduttore si mostra in dolce compagnia, alimentando le speculazioni su una possibile nuova fiamma. Tra flirt paparazzati e voci di un ruolo da protagonista a Sanremo, il suo entusiasmo è alle stelle. Ma chi è la donna che ha catturato il cuore del noto artista? La risposta, sicuramente, farà scintille...

Un’estate rovente per Stefano De Martino. Tra flirt misteriosi e le voci sempre più insistenti di un ruolo da protagonista al prossimo Festival di Sanremo. Stefano De Martino si prende la scena. Ovunque si guardi, si parla di lui. Dopo una stagione trionfale in TV, si concede un’estate di libertà e luci dei riflettori. I paparazzi non lo mollano un attimo. È stato avvistato più volte in compagnia femminile, lasciando tutti a chiedersi chi sia davvero la donna del momento. Una foto ha incendiato il gossip: Stefano immortalato all’aeroporto di Olbia accanto a una ragazza dai capelli biondi raccolti. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Stefano De Martino beccato in dolce compagnia: ecco chi è la sua nuova fiamma

