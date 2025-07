Rubato l’incasso della festa ‘Ema and Friends’ | il ladro è fuggito con 5mila euro

Durante la festa ‘Ema and Friends’ a Casalgrande, un ladro ha messo a segno un colpo audace, fuggendo con 5.000 euro dell’incasso. L’evento, che ha riscosso grande successo dal 4 al 6 luglio al Parco del Liofante, si è concluso con un episodio che ha scosso la comunità. La vicenda solleva molte domande: chi si nasconde dietro questo gesto e quale sarà il loro destino?

Reggio Emilia (Casalgrande), 7 luglio 2025 – Rubata una parte dell’incasso di domenica della festa ‘Ema and Friends’. La manifestazione si è svolta dal 4 al 6 luglio al Parco del Liofante di Salvaterra nel comune di Casalgrande. Si tratta della grande festa organizzata con grande impegno dalla pubblica assistenza Ema Emilia Ambulanze Odv di Casalgrande. Una cassiera della manifestazione, assieme a un’altra volontaria, ha raggiunto l’auto parcheggiata nella zona di via Togliatti. È quindi arrivata sul posto e ha trovato la gomma tagliata della macchina. La cassiera ha poi chiamato il marito per chiedere d’essere accompagnata a casa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rubato l’incasso della festa ‘Ema and Friends’: il ladro è fuggito con 5mila euro

In questa notizia si parla di: festa - incasso - friends - rubato

