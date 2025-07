hostess italiana morta a vienna il fidanzato indagato per istigazione al suicidio

Tragedia a Vienna scuote il mondo dello spettacolo e delle relazioni: Aurora Maniscalco, giovane hostess italiana, è deceduta misteriosamente cadendo dal terzo piano di una palazzina. Indagato il fidanzato, Elio, per istigazione al suicidio, mentre la procura di Palermo ordina un’autopsia per fare luce sulla vicenda. Un caso che solleva profonde domande su responsabilità e fragilità emotive, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Aurora Maniscalco, 24 anni, è morta cadendo dal terzo piano di una palazzina a Vienna, nella notte tra il 21 e il 22 giugno scorsi. La ragazza palermitana, hostess della Lauda Europe, si sarebbe lanciata nel vuoto ma oggi, per consentire la prosecuzione delle indagini, la procura di Palermo ha ordinato l’autopsia sul corpo della donna. L’ipotesi degli investigatori è che possa essere stata spinta a compiere il gesto estremo dal fidanzato, Elio Bargione, di 27 anni, anche lui palermitano e assistente di volo, al quale è stato notificato un avviso di garanzia per istigazione al suicidio. L’uomo potrà ora nominare i propri consulenti in vista dell’esame autoptico che verrà eseguito in settimana all’istituto di Medicina legale del Policlinico del capoluogo siciliano dopo il rientro della salma dall’Austria. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it