Proteine c' è davvero una carenza? Gli esperti | Attenti a etichette e fake news

Privilegiare le proteine a carboidrati e lipidi non è una strategia sana, soprattutto nel medio e lungo termine. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Proteine, c'è davvero una carenza? Gli esperti: "Attenti a etichette e fake news"

In questa notizia si parla di: proteine - davvero - carenza - esperti

Mania proteine per dimagrire e «farsi» i muscoli: ma quante e quali servono davvero? - Se stai pensando di usare le proteine per perdere peso e scolpire i muscoli, è fondamentale conoscere quante e quali sono davvero utili e sicure.

Proteine, c'è davvero una carenza? Gli esperti: Attenti a etichette e fake news; Parla il cardiologo: ecco quando prendere il magnesio e quale tipo scegliere.

Privilegiare le proteine a carboidrati e lipidi non è una strategia sana, soprattutto nel medio e lungo termine - L'allarme degli esperti: attenzione a etichette e fake news, sbagliato aumentare le dosi, non c'è carenza. Come scrive gazzetta.it

Mania proteine per dimagrire e «farsi» i muscoli: ma quante e quali servono davvero? - Si è fatta strada l’idea che aumentarne il consumo serva alla massa muscolare e a perdere peso, ma le proteine non sono tutte uguali: in alcuni casi fanno aumentare il rischio cardiovascolare e oncolo ... Si legge su msn.com